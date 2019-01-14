Группу спасателей в Шахтах сократили до 12 человек из-за вероятности обрушения дома

Posted 14 января 2019, 19:48
Published 14 января 2019, 19:48
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
По словам Голубева, в настоящее время спасатели убирают плиты. В ходе работ возможно обрушение конструкций. В связи с этим группа спасателей была сокращена. Кроме того, это решение было обусловлено тем, что больше людей на месте не помещаются.
Несмотря на высокую вероятность обрушения, работы не прекращаются. После того, как плиты уберут, спасатели смогут приступить к разбору завалов, где предположительно, могут находиться люди.
Ранее сообщалось, что конструкции дома сильно деформировались за время проведения спасательных работ.
Напомним, что в результате взрыва в многоквартирном доме в Шахтах погибла женщина. Всего в разрушенных квартирах проживали 12 человек. Судьба четырех человек остается неизвестной.
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