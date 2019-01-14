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Posted 14 января 2019, 12:20

Published 14 января 2019, 12:20

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

На вопросы пользователей VK ответят участники бизнес-завтрака Forbes

14 января 2019, 12:20
Задать вопросы участникам бизнес-завтрака Forbes на Гайдаровском форуме смогут пользователи "ВКонтакте", сообщила пресс-служба компании.

"Прямую трансляцию в соцсети своего бизнес-завтрака на Гайдаровском форуме проведет журнал Forbes", - сказано в сообщении.

Участниками меропрития станут глава Сбербанка Герман Греф, председатель совета директоров ABH Holdings S.A. Пётр Авен, министр просвещения России Ольга Васильева, социальный предприниматель Рубен Варданян, генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева и другие.

Начнется бизнес-завтрак, который откроет двухдневную программу Х Гайдаровского форума, в 09.00 мск 15 января.

Отмечается, что задать вопросы можно при помощи комментариев в офсообществе журнала Forbes.

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#Общество#Новости
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