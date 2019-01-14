Родные погибшей при взрыве в Шахтах рассказали о подробностях ЧП

Posted 14 января 2019, 11:33
Published 14 января 2019, 11:33
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Ночью в понедельник в Шахтах прогремел взрыв в доме на улице Хабарова. В результате ЧП были разрушены 8 и 9 этажи. По мнению спасателей, под завалами могут находиться семь человек. Сейчас идет разбор завалов, на месте работают свыше 200 человек.
Спасатели обнаружили погибшую 31-летнюю женщину, ее двухлетней дочери и мужу Кириллу удалось спастись.
По словам отца выжившего, Кирилл сам не знает, как ему и ребенку удалось спастись.
«Они все втроем спали в спальне. После взрыва сын очнулся в зале, взрывной волной их туда отбросило», - делится Лариков.
Мужчина полагает, что взрыв произошел в угловой квартире, где после ЧП ничего не осталось.
«Там жила благополучная семья, девушка лет 20-ти. Мы не слышали ничего о том, что была утечка газа в доме или вызвалась аварийная бригада», - говорит Лариков.
Дочери погибшей год и три месяца, медики сделали ей УЗИ в ЦГБ города Шахты, ее здоровью ничего не угрожает.
«Однако сотрудники Минздрава решили забрать ребенка в госпиталь в Ростов, для более тщательного осмотра, пока никаких серьезных травм у нее не обнаружили», - рассказывает Лариков.
У отца ребенка медики диагностировали также ушибы и царапины.
«Мы бы не отказались от помощи, ведь это было единственное жилье сына», - говорит мужчина.