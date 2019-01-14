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Posted 14 января 2019, 11:33

Published 14 января 2019, 11:33

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Родные погибшей при взрыве в Шахтах рассказали о подробностях ЧП

14 января 2019, 11:33
Свекор погибшей при взрыве в многоэтажке в Шахтах Ростовской области рассказал о подробностях происшествия, сообщил RostovGazeta Евгений Лариков.

Ночью в понедельник в Шахтах прогремел взрыв в доме на улице Хабарова. В результате ЧП были разрушены 8 и 9 этажи. По мнению спасателей, под завалами могут находиться семь человек. Сейчас идет разбор завалов, на месте работают свыше 200 человек.

Спасатели обнаружили погибшую 31-летнюю женщину, ее двухлетней дочери и мужу Кириллу удалось спастись.

По словам отца выжившего, Кирилл сам не знает, как ему и ребенку удалось спастись.

«Они все втроем спали в спальне. После взрыва сын очнулся в зале, взрывной волной их туда отбросило», - делится Лариков.

Мужчина полагает, что взрыв произошел в угловой квартире, где после ЧП ничего не осталось.

«Там жила благополучная семья, девушка лет 20-ти. Мы не слышали ничего о том, что была утечка газа в доме или вызвалась аварийная бригада», - говорит Лариков.

Дочери погибшей год и три месяца, медики сделали ей УЗИ в ЦГБ города Шахты, ее здоровью ничего не угрожает.

«Однако сотрудники Минздрава решили забрать ребенка в госпиталь в Ростов, для более тщательного осмотра, пока никаких серьезных травм у нее не обнаружили», - рассказывает Лариков.

У отца ребенка медики диагностировали также ушибы и царапины.

«Мы бы не отказались от помощи, ведь это было единственное жилье сына», - говорит мужчина.

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