Родные погибшей при взрыве в Шахтах рассказали о подробностях ЧП

Ночью в понедельник в Шахтах прогремел взрыв в доме на улице Хабарова. В результате ЧП были разрушены 8 и 9 этажи. По мнению спасателей, под завалами могут находиться семь человек. Сейчас идет разбор завалов, на месте работают свыше 200 человек.