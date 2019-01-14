«Россети» признали компанией с наивысшим качеством управления закупками

В первую очередь, эксперты отметили высокое качество управления закупочной деятельностью и полное соответствие нормативной базы российскому законодательства, пишут «Новые известия». Уровень закупочных процедур оказался значительно выше необходимого порога, который призван обеспечить прозрачность закупок и справедливую конкуренцию среди поставщиков. Более того, «Россети» постоянно принимают меры по минимизации коррупционных рисков и возникновению конфликта интересов при проведении закупочных процедур.