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«Россети» признали компанией с наивысшим качеством управления закупками

14 января 2019, 15:03
Фото: rosseti.ru
Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» повысили рейтинг компании «Россети» до уровня РКЗ 10, то есть наивысшего качества управления закупочной деятельностью.

В первую очередь, эксперты отметили высокое качество управления закупочной деятельностью и полное соответствие нормативной базы российскому законодательства, пишут «Новые известия». Уровень закупочных процедур оказался значительно выше необходимого порога, который призван обеспечить прозрачность закупок и справедливую конкуренцию среди поставщиков. Более того, «Россети» постоянно принимают меры по минимизации коррупционных рисков и возникновению конфликта интересов при проведении закупочных процедур.

В отчете «Эксперта РА» говорится, что с 2016 года ПАО проделало огромную работу по развитию и унификации нормативной базы управления закупочной деятельности.

Ведущий аналитик рейтингового агентства Дмитрий Миндич отметил сегодня нормативная база и организация закупок в компании соответствует самым высоким стандартам корпоративного управления. Фактически ее можно принять за образец для крупных холдингов, в которых государство имеет долю.

В исследованиях агентства «Россети» участвуют уже четыре года, неизменно повышая уровень и работая над постоянным улучшением качества закупок.

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