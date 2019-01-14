Цены на нефть повлияли на укрепление рубля

Кроме того, инвесторы положительно отреагировали на снижение вероятности торговой войны между Америкой и Китаем. Однако уже 15 января курс может измениться, поскольку ЦБ РФ вернется на валютный рынок.
В результате того, что РФС заявил о вероятности проявления гибкости в отношении политики нормализации баланса, в начале года было замечено заметное падение долларового индекса DXY, который приблизился к отметке 95. Пара евро/доллар достигла отметки 1,156 .
Также, из опубликованного ранее протокола декабрьского заседания ФРС следует, что некоторые из членов организации оказались обеспокоенными тем, что будущем, возможно, придется корректировать процентную ставку. В итоге, некоторым участникам рынка начало казаться, что цикл повышения процентных ставок ФРС подходит к концу и даже возможно снижение ставки в ближайший год.
Не идет на пользу доллару и достигнутый прогресс в переговорах между США и Китаем по условиям торговли. При этом политическая обстановка в США накаляется, затянувшийся шатдаун вносить неопределенность на рынке. Правительство США не работает уже 23 дня, поскольку бюджет на 2019 год все еще не сформирован из-за разногласий по поводу строительства стены на границе с Мексикой.
Фунту удалось отыграть часть потерь на фоне общего падения, так, в прошлый понедельник он сумел укрепиться на отметке 1,28 фунт/$ на максимуме. Но с учетом неопределенности, риски отката вниз остаются очень большими.
Во вторник в парламенте Великобритании пройдет голосование по варианту Brexit, который был предложен Терезой Мэй, но никто из участников рынка не готов пока дать прогноз по поводу результата голосования и дальнейшего исхода.
При этом с начала года цены на нефть марки Brent увеличились на на 14% и до 61,5 $ за баррель. На ценах на нефть также сказались перспективы разрешения торгового конфликта между США и Китаем, а также вероятность снижения экспорта нефти со стороны Саудовской Аравии.
По данным издания, The Wall Street Journal, Саудовская Аравия , чтобы добиться цены 80$ за баррель может пойти на сокращение экспорта на 3% до 7,1 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти в США также сокращаются. В первую неделю января снижение составило 1,7 миллиона баррелей. Ключевым уровнем сопротивления для цены на нефть является 65 $/барр.
Снижение вероятности торговой войны между США и Китаем спровоцировало рост спроса на валюты стран развивающихся рынков. В результате, на многих из них был отмечен рост. Так, бразильский реал укрепился на 5,5%, мексиканский песо - на 2,2%, южноафриканский ранд - на 3,9%. Не стал исключением и рубль, который прибавил почти 4% и достиг отметки в 66,67 руб./$. Цены на нефть, к слову, сыграли в этом немалую роль.
Однако завтра, 15 января Центробанк РФ вернется на валютный рынок, чтобы совершить покупки, это может пошатнуть курс рубля.
По оценке аналитиков Альфа Групп, объем покупок может составить около $3,5- 4,0 миллиарда в месяц. Торговый диапазон на неделю представляется как 65,5-68,0 руб./$.
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