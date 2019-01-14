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Цены на нефть повлияли на укрепление рубля

14 января 2019, 12:09
Фото: photoroyalty / freepik.com
На начало года курс рубля установился на уровне 66,7 руб./$, укрепившись на 3 рубля. Это произошло благодаря росту цен на нефть, говорится в аналитическом материала Альфа Групп.

Кроме того, инвесторы положительно отреагировали на снижение вероятности торговой войны между Америкой и Китаем. Однако уже 15 января курс может измениться, поскольку ЦБ РФ вернется на валютный рынок.

В результате того, что РФС заявил о вероятности проявления гибкости в отношении политики нормализации баланса, в начале года было замечено заметное падение долларового индекса DXY, который приблизился к отметке 95. Пара евро/доллар достигла отметки 1,156 .

Фото: pressfoto / freepik.com

Также, из опубликованного ранее протокола декабрьского заседания ФРС следует, что некоторые из членов организации оказались обеспокоенными тем, что будущем, возможно, придется корректировать процентную ставку. В итоге, некоторым участникам рынка начало казаться, что цикл повышения процентных ставок ФРС подходит к концу и даже возможно снижение ставки в ближайший год.

Не идет на пользу доллару и достигнутый прогресс в переговорах между США и Китаем по условиям торговли. При этом политическая обстановка в США накаляется, затянувшийся шатдаун вносить неопределенность на рынке. Правительство США не работает уже 23 дня, поскольку бюджет на 2019 год все еще не сформирован из-за разногласий по поводу строительства стены на границе с Мексикой.

Фунту удалось отыграть часть потерь на фоне общего падения, так, в прошлый понедельник он сумел укрепиться на отметке 1,28 фунт/$ на максимуме. Но с учетом неопределенности, риски отката вниз остаются очень большими.

Во вторник в парламенте Великобритании пройдет голосование по варианту Brexit, который был предложен Терезой Мэй, но никто из участников рынка не готов пока дать прогноз по поводу результата голосования и дальнейшего исхода.

При этом с начала года цены на нефть марки Brent увеличились на на 14% и до 61,5 $ за баррель. На ценах на нефть также сказались перспективы разрешения торгового конфликта между США и Китаем, а также вероятность снижения экспорта нефти со стороны Саудовской Аравии.

Фото: snowing / freepik.com

По данным издания, The Wall Street Journal, Саудовская Аравия , чтобы добиться цены 80$ за баррель может пойти на сокращение экспорта на 3% до 7,1 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти в США также сокращаются. В первую неделю января снижение составило 1,7 миллиона баррелей. Ключевым уровнем сопротивления для цены на нефть является 65 $/барр.

Снижение вероятности торговой войны между США и Китаем спровоцировало рост спроса на валюты стран развивающихся рынков. В результате, на многих из них был отмечен рост. Так, бразильский реал укрепился на 5,5%, мексиканский песо - на 2,2%, южноафриканский ранд - на 3,9%. Не стал исключением и рубль, который прибавил почти 4% и достиг отметки в 66,67 руб./$. Цены на нефть, к слову, сыграли в этом немалую роль.

Фото: nikitabuida / freepik.com

Однако завтра, 15 января Центробанк РФ вернется на валютный рынок, чтобы совершить покупки, это может пошатнуть курс рубля.

По оценке аналитиков Альфа Групп, объем покупок может составить около $3,5- 4,0 миллиарда в месяц. Торговый диапазон на неделю представляется как 65,5-68,0 руб./$.

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