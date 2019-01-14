Цены на нефть повлияли на укрепление рубля

Снижение вероятности торговой войны между США и Китаем спровоцировало рост спроса на валюты стран развивающихся рынков. В результате, на многих из них был отмечен рост. Так, бразильский реал укрепился на 5,5%, мексиканский песо - на 2,2%, южноафриканский ранд - на 3,9%. Не стал исключением и рубль, который прибавил почти 4% и достиг отметки в 66,67 руб./$. Цены на нефть, к слову, сыграли в этом немалую роль.