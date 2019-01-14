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В Южной Корее действуют экстренные меры из-за микропыли в воздухе

14 января 2019, 09:32
Фото: pixabay.com
Правительство Республики Корея ввело экстренные меры по снижению уровня опасной для здоровья тонкодисперсной пыли РМ 2.5 ввелоя. В Сеуле, а также в некоторых крупных городах страны был запрещен выезд на улицы автомобилей с нечетными номерными знаками.

Газета «Известия» пишет, что вместе с тем в Сеуле введены ограничения на передвижение дизельных автомобилей массой свыше двух с половиной тонн, которые поставлены на учет до 31 декабря 2005 года. Нарушители запрета будут облагаться штрафом до ста тысяч вон, что составляет примерно сто долларов.

Отмечается, что частицы РМ 2.5 являются чрезвычайно опасными для здоровья. Так, накапливаясь в организме, они провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательных путей и рака легких.

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