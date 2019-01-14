В Южной Корее действуют экстренные меры из-за микропыли в воздухе

Газета «Известия» пишет, что вместе с тем в Сеуле введены ограничения на передвижение дизельных автомобилей массой свыше двух с половиной тонн, которые поставлены на учет до 31 декабря 2005 года. Нарушители запрета будут облагаться штрафом до ста тысяч вон, что составляет примерно сто долларов.