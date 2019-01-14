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Вкладчикам "Донхлеббанка" выплатили 1,6 млрд руб страховых возмещений

14 января 2019, 19:50
Фото: pixabay.com/ru
На 14 января 2019 года страховые возмещения получили 2,9 тысячи вкладчиков "Донхлеббанка", говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В общей сложности вкладчики получили 1,6 миллиарда рублей. Данная сумма составила 64,2% от общей страховой ответственности АСВ по данному "Донхлеббанка".

Страховые выплаты осуществляются с 27 декабря 2018 года. Агентом по страховым выплатам является Сбербанк.

Как сообщалось ранее, Банк России лишил лицензии ПАО "Донхлеббанк" в декабре 2018 года. Причиной послужил значительный объем проблемных активов. Основным направлением деятельности банка являлось финансирование строительных проектов группы компаний, связанных с собственником.

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