Вкладчикам "Донхлеббанка" выплатили 1,6 млрд руб страховых возмещений

В общей сложности вкладчики получили 1,6 миллиарда рублей. Данная сумма составила 64,2% от общей страховой ответственности АСВ по данному "Донхлеббанка".
Страховые выплаты осуществляются с 27 декабря 2018 года. Агентом по страховым выплатам является Сбербанк.
Как сообщалось ранее, Банк России лишил лицензии ПАО "Донхлеббанк" в декабре 2018 года. Причиной послужил значительный объем проблемных активов. Основным направлением деятельности банка являлось финансирование строительных проектов группы компаний, связанных с собственником.
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