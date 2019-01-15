Голикова рассказала о тенденциях убыли населения в РФ за 2018 год

Она сообщила, что за 11 месяцев прошлого года смертность оказалась выше рождаемости на 193 тысячи человек, а наихудшие показатели продемонстрировали Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Псковская области.
В этих регионах убыль составила более 7 человек на 1 000. В это время в целом по России смертность оказалась выше рождаемости на 1,5 человек на 1 000. Об этом 15 января сообщило агентство RNS.
В сравнении с аналогичным периодом 2017 года, за январь-ноябрь 2018 года рождаемость упала на 5,2%.
Среди лидеров по показателям рождаемости как и много лет подряд числятся субъекты Северного Кавказа, а также республика Саха, Тыва, Тюменская область и автономные округа.