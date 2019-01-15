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Posted 15 января 2019, 08:56

Published 15 января 2019, 08:56

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Кошку спасли из разрушенного взрывом дома в Шахтах

15 января 2019, 08:56
Кошку по кличке Мариса Бель спасли из квартиры на первом этаже пострадавшего при взрыве газа дома в Шахтах, рассказала RostovGazeta хозяйка животного.

Кошку нашли в шкафу квартиры, где она грелась от холода, в первой половине дня вторника.

Как рассказала собеседница агентства, проживающая на первом этаже подъезда, в котором произошел взрыв, из жителей квартиры никто не пострадал, но жильцы очень переживали за кошку, оставшуюся в квартире без отопления.

С животным все в порядке, владельцы собираются провести ему необходимые процедуры, чтобы избежать обезвоживания и других негативных последствий.

Напомним, спасательные работы на месте разрушенного взрывом дома на Хабарова, 16 в Шахтах должны завершить в ближайшие 4-5 часов.

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