Кошку спасли из разрушенного взрывом дома в Шахтах

Posted 15 января 2019, 08:56
Published 15 января 2019, 08:56
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Кошку нашли в шкафу квартиры, где она грелась от холода, в первой половине дня вторника.
Как рассказала собеседница агентства, проживающая на первом этаже подъезда, в котором произошел взрыв, из жителей квартиры никто не пострадал, но жильцы очень переживали за кошку, оставшуюся в квартире без отопления.
С животным все в порядке, владельцы собираются провести ему необходимые процедуры, чтобы избежать обезвоживания и других негативных последствий.
Напомним, спасательные работы на месте разрушенного взрывом дома на Хабарова, 16 в Шахтах должны завершить в ближайшие 4-5 часов.
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