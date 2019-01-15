Одной из старейших ростовчанок исполнилось 100 лет

Posted 15 января 2019, 17:55
Published 15 января 2019, 17:55
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"Пенсионерке вручили поздравления от президента России. Также ей подарили цветы", - сказано в сообщении.
Оганесова является тружеником тыла, родилась она в Тихорецке в многодетной семье. У нее была сестра-двойняшка, которая скончалась в 95 лет.
После войны ростовчанка работала учителем математики. Она вышла замуж за офицера и вырастила двоих детей.
Сейчас старшему правнуку женщины 25 лет.