rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января 2019, 17:55

Published 15 января 2019, 17:55

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Одной из старейших ростовчанок исполнилось 100 лет

15 января 2019, 17:55
Жительница Ростова-на-Дону Вера Оганесова отпраздновала 100-летний юбилей, сообщили в горадминистрации.

"Пенсионерке вручили поздравления от президента России. Также ей подарили цветы", - сказано в сообщении.

Оганесова является тружеником тыла, родилась она в Тихорецке в многодетной семье. У нее была сестра-двойняшка, которая скончалась в 95 лет.

После войны ростовчанка работала учителем математики. Она вышла замуж за офицера и вырастила двоих детей.

Сейчас старшему правнуку женщины 25 лет.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика