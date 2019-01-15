Психологическую помощь после взрыва в Шахтах получили 111 человек

Ранее сообщалось, что пострадавшими при взрыве в доме в Шахтах признаны 93 человека. В настоящее время 28 человек, в том числе двое детей, находятся в пункте временного размещения в гостинице "Горняк". Еще 118 человек размещены у родственников и близких.