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Психологическую помощь после взрыва в Шахтах получили 111 человек

15 января 2019, 07:55
Фото: mchs.gov.ru
После взрыва в жилом доме в Шахтах психологи оказали помощь в 111 случаях, говорится в сообщении регионального МЧС.

При этом в 97 случаях психологическая поддержка оказывалась по телефону "горячей линии".

Ранее сообщалось, что пострадавшими при взрыве в доме в Шахтах признаны 93 человека. В настоящее время 28 человек, в том числе двое детей, находятся в пункте временного размещения в гостинице "Горняк". Еще 118 человек размещены у родственников и близких.

Напомним, что в результате взрыва в жилом доме в Шахтах погибли две женщины. Судьба трех человек остается неизвестной. Взрывом были разрушены четыре квартиры, всего повреждения получили 16 квартир.

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#Новости#Взрыв в Шахтах#Происшествия
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