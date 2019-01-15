Россиянка Потапова примет участие во втором круге Australian Open

Так, пишет газета «Известия», встреча длилась один час сорок одну минуту и завершилась со счетом 2:0 (6:4; 6:7) в пользу россиянки. В следующем круге Потапова встретится с американкой Мэдисон Кис. Кроме того, во второй круг турнира вышли россиянки Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова. Завершили выступление Екатерина Александрова, Екатерина Макарова, Анна Калинская и Евгения Родина.