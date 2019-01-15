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Россиянка Потапова примет участие во втором круге Australian Open

15 января 2019, 10:13
Фото: pixabay.com
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла француженку Паулин Парментье, пройдя во второй круг турнира Большого шлема Australian Open.

Так, пишет газета «Известия», встреча длилась один час сорок одну минуту и завершилась со счетом 2:0 (6:4; 6:7) в пользу россиянки. В следующем круге Потапова встретится с американкой Мэдисон Кис. Кроме того, во второй круг турнира вышли россиянки Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова. Завершили выступление Екатерина Александрова, Екатерина Макарова, Анна Калинская и Евгения Родина.

Отмечается, что Australian Open является одним из четырех турниров Большого шлема вместе с US Open, Wimbledon и Roland Garros. Матчи проходят на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет свыше сорока двух миллионов долларов.

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