Швейцарские ученые разработали способный бороться с раком груди препарат

Никола Ацето, который руководит исследованием, рассказал, что они с коллегами стремились найти нестандартный метод лечения. Это и помогло ученым взглянуть на проблему с другой точки зрения и выработать решение, которое может сделать значительный шаг на пути поиска лекарства от рака.