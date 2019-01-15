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Швейцарские ученые разработали способный бороться с раком груди препарат

15 января 2019, 16:09
Фото: pixabay.com
Швейцарские ученые университета Базеля создали препарат, который должен будет бороться с распространением метастазов при раке груди у женщин.

Эффективность доказана на мышах, а в ближайшее время планируется провести испытания на пациентках, страдающих раком молочной железы.

Ученые рассказали, что раковые клетки в большом количестве формируют особые кластеры, которые перерастают в метастазы. Именно они в большинстве случаев приводят к смерти человека, больного раком. Об этом 14 января сообщила газета Дни.ру.

Тогда исследователи занялись разработкой препарата, который бы препятствовал формированию таких кластеров. В ходе крупного исследования, швейцарские ученые выявили вещество-ингибитор Na +/K + ATPase, который способен разобщать группы больных клеток, таким образом препятствуя формированию метастазов.

Никола Ацето, который руководит исследованием, рассказал, что они с коллегами стремились найти нестандартный метод лечения. Это и помогло ученым взглянуть на проблему с другой точки зрения и выработать решение, которое может сделать значительный шаг на пути поиска лекарства от рака.

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