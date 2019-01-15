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В Канаде тридцать пять школьников отравились угарным газом

15 января 2019, 10:21
Фото: pxhere.com
В Монреале, в одной из начальных школ, согласно предположениям, произошла утечка угарного газа. За медицинской помощью обратились сорок два человека, в том числе тридцать пять школьников.

Газета «Известия» пишет, что со слов представителя скорой помощи, первоначально на тошноту и головокружения пожаловались от пятнадцати до двадцати человек, включая одного взрослого. После эвакуации в соседнюю школу число пострадавших возросло.

Отмечается, что причина отравления — утечка угарного газа. В письме, которое было адресовано родителям, администрация школы подняла вопрос о проблеме с системой отопления.

В медицинских кругах города подчеркнули, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

#Новости#Происшествия
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