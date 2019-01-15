В Канаде тридцать пять школьников отравились угарным газом

Газета «Известия» пишет, что со слов представителя скорой помощи, первоначально на тошноту и головокружения пожаловались от пятнадцати до двадцати человек, включая одного взрослого. После эвакуации в соседнюю школу число пострадавших возросло.
Отмечается, что причина отравления — утечка угарного газа. В письме, которое было адресовано родителям, администрация школы подняла вопрос о проблеме с системой отопления.
В медицинских кругах города подчеркнули, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.