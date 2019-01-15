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В России началась борьба с «билетной мафией»

15 января 2019, 16:03
Фото: pxhere.com
Госдума приняла законопроект, который предполагает усовершенствование системы продажи и возврата билетов в театр. Инициатива поможет бороться с «билетной мафией», отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Цель законопроекта – противодействие спекулянтам, которые покупают билеты для последующей перепродажи. Такие люди перепродают билеты дороже, чем купили, а те, которые не удается продать, возвращают организатору. Об этом пишут dni.ru.

Законопроект предлагает запретить продажу билетов по завышенной стоимости, а также разрешить их реализацию уполномоченным лицам, заключившим договор с компанией, которая организует мероприятие.

Также учреждениям культуры позволили самостоятельно устанавливать порядок возврата билетов. Если организатор отменит или перенесет мероприятие, то деньги за билет будут возвращены покупателю.

Нарушившие закон спекулянты будут вынуждены выплатить штраф в размере 150-300 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит 200-500 тысяч, а для предпринимателей – до миллиона рублей.

Вячеслав Володин отметил, что в законопроекте нуждаются театры и их зрители, страдающие от «билетной мафии». За театральный сезон недобросовестные покупатели возвращают в Театр Наций билеты на сумму более трех миллионов рублей, рассказал спикер Госдумы.

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