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Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост главы РФС

16 января 2019, 14:28
Фото: pxhere.com
По сообщению пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), избиркомом организации был зарегистрирован лишь один кандидат на должность президента. Это - председатель совета директоров команды «Зенит» Александр Дюков.

Кандидат был выдвинут 63 организациями, входящими в состав РФС, информирует телеканал «360».

Документы в избирком также подавались экс-министром спорта Ульяновской области, вице-президентом футбольного клуба «Волга», Сергеем Кузьминым. Однако две из пяти заявок на выдвижение этого кандидата приняты не были.

По словам Кузьмина, он с пониманием относится к данной ситуации и допускает, что в каких-то документах могли присутствовать ошибки.

Ранее решение не участвовать в выборах было принято зампредседателем Госдумы, членом исполкома РФС Игорь Лебедев и заместителем главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Валерием Газзаевым.

Выборы президента РФС состоятся 22 февраля.

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