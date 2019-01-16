Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост главы РФС

Документы в избирком также подавались экс-министром спорта Ульяновской области, вице-президентом футбольного клуба «Волга», Сергеем Кузьминым. Однако две из пяти заявок на выдвижение этого кандидата приняты не были.
По словам Кузьмина, он с пониманием относится к данной ситуации и допускает, что в каких-то документах могли присутствовать ошибки.
Ранее решение не участвовать в выборах было принято зампредседателем Госдумы, членом исполкома РФС Игорь Лебедев и заместителем главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Валерием Газзаевым.
Выборы президента РФС состоятся 22 февраля.