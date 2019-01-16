Американский посол снова грозит строителям «Северного потока»

Ранее дипломат разослал представителям бизнеса и политической элиты письмо, в котором напомнил еще раз напомнил позицию администрации Трампа по поводу магистрального газопровода, сообщает телеканал «360». Посол напомнил, что занятые в проекте компании рискуют попасть под санкции.
Гренелл полагает, что второй «Северный поток» серьезно скажется на геополитической ситуации в странах Европы. Посол подчеркнул, что реализацию проекта не одобряют многие политики.
В российском МИДе уже отреагировали на реакцию посла. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова посчитала, что такая позиция для дипломата совершенно неприемлема.