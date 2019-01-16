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Американский посол снова грозит строителям «Северного потока»

16 января 2019, 15:38
Фото: gazprom.ru
Посол США в Германии Ричард Гренелл снова заговорил о возможных санкциях для компаний, занятых в российском проекте «Северный поток-2».

Ранее дипломат разослал представителям бизнеса и политической элиты письмо, в котором напомнил еще раз напомнил позицию администрации Трампа по поводу магистрального газопровода, сообщает телеканал «360». Посол напомнил, что занятые в проекте компании рискуют попасть под санкции.

Гренелл полагает, что второй «Северный поток» серьезно скажется на геополитической ситуации в странах Европы. Посол подчеркнул, что реализацию проекта не одобряют многие политики.

В российском МИДе уже отреагировали на реакцию посла. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова посчитала, что такая позиция для дипломата совершенно неприемлема.

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