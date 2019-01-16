Банк «Центр-инвест» подтвердил надежность транспортных карт в Ростове

Проект стартовал в апреле 2017 года, и на сегодня банк «Центр-инвест» остается единственной коммерческой организацией, которая взяла на себя обязательства по обслуживанию транспортных карт и сети терминалов пополнения.При этом компания ни на одном этапе не взимает с граждан комиссии.