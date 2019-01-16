rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Банк «Центр-инвест» подтвердил надежность транспортных карт в Ростове

16 января 2019, 14:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi
С начала реализации «транспортного проекта» в Ростове-на-Дону у банка «Центр-инвест» не было ни одного крупного сбоя, сообщили в пресс-службе компании.

Это видно по тому, как система бесперебойно работала во время новогодних праздников. С 30 декабря по 8 января ростовчане совершили почти 14 тысяч транзакций по пополнению транспортных карт.

Проект стартовал в апреле 2017 года, и на сегодня банк «Центр-инвест» остается единственной коммерческой организацией, которая взяла на себя обязательства по обслуживанию транспортных карт и сети терминалов пополнения.При этом компания ни на одном этапе не взимает с граждан комиссии.

«Банк за счет собственных средств оборудовал собственную терминальную сеть для пополнения транспортных карт, постоянно увеличивая их количество, и выполнил технические доработки для корректного и оперативного зачисления денежных средств на счет», - сообщили в пресс-службе «Центр-инвест».

В то же время в кредитной организации отмечают, что готовы к сотрудничеству с другими банками в рамках «транспортного проекта» Ростова. Но пока ни одна компания не согласилась разделить функциональную нагрузку.

Материалы по теме
В Ростове-на-Дону банк "Центр-инвест" приступил к сбору биометрииАкселератор банка "Центр-инвест" готовит 50 успешных предпринимателей
#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14