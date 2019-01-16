Банк «Центр-инвест» подтвердил надежность транспортных карт в Ростове

Это видно по тому, как система бесперебойно работала во время новогодних праздников. С 30 декабря по 8 января ростовчане совершили почти 14 тысяч транзакций по пополнению транспортных карт.
Проект стартовал в апреле 2017 года, и на сегодня банк «Центр-инвест» остается единственной коммерческой организацией, которая взяла на себя обязательства по обслуживанию транспортных карт и сети терминалов пополнения.При этом компания ни на одном этапе не взимает с граждан комиссии.
«Банк за счет собственных средств оборудовал собственную терминальную сеть для пополнения транспортных карт, постоянно увеличивая их количество, и выполнил технические доработки для корректного и оперативного зачисления денежных средств на счет», - сообщили в пресс-службе «Центр-инвест».
В то же время в кредитной организации отмечают, что готовы к сотрудничеству с другими банками в рамках «транспортного проекта» Ростова. Но пока ни одна компания не согласилась разделить функциональную нагрузку.