Благотворительный показ сказки для детей пройдет в драмтеатре Ростова на Крещение

"Новогодняя сказка станет подарком детям из социально незащищенных семей, не имеющих возможности купить билет в театр", - сказано в сообщении.
Музыкальный спектакль подготовили к новогодней кампании театра в этом сезоне, в постановке принимали участие театральные специалисты из Санкт-Петербурга.
Основой выступил сюжет хорошо известной сказки, но действие авторы перенесли в наши дни. Начало спектакля в 12.00 мск.
Отмечается, что благотворительный показ для детей станет первой акцией в рамках Года театра.
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