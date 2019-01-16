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Благотворительный показ сказки для детей пройдет в драмтеатре Ростова на Крещение

16 января 2019, 08:30
Фото: rostovteatr.ru
Новогодние приключения Маши и Вити
Благотворительный показ сказки для детей "Новогодние приключения Маши и Вити" пройдет в драматическом театре имени Горького в Ростове-на-Дону 19 января, сообщил пресс-центр объекта культуры.

"Новогодняя сказка станет подарком детям из социально незащищенных семей, не имеющих возможности купить билет в театр", - сказано в сообщении.

Музыкальный спектакль подготовили к новогодней кампании театра в этом сезоне, в постановке принимали участие театральные специалисты из Санкт-Петербурга.

Основой выступил сюжет хорошо известной сказки, но действие авторы перенесли в наши дни. Начало спектакля в 12.00 мск.

Отмечается, что благотворительный показ для детей станет первой акцией в рамках Года театра.

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#Новости#Культура
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