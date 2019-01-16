Более тысячи человек собрались на панихиду в Шахтах около взорвавшегося дома

В среду, 16 января, возле дома по улице Хабарова, 16 прошла божественная литургия и панихида по жертвам трагедии.
Около тысячи жителей пришли почтить память безвременно погибших земляков: они несли цветы, а некоторые просто не могли скрыть слез. Многие из тех, кто пришел, лично не знали погибших, но как признаются, такая трагедия не могла оставить их в стороне.
"Только недавно мы смотрели такое по телевизору, а сегодня это произошло в нашем городе. Как такое возможно? На месте погибших мог оказаться любой из нас", - рассказала одна из местных жительниц.
Как только священнослужители совершили заупокойную литургию у дома, была объявлена минута молчания.
Все пришедшие смогли возложить цветы около "импровизированного" мемориала, где находились фотографии погибших.