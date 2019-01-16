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Более тысячи человек собрались на панихиду в Шахтах около взорвавшегося дома

16 января 2019, 12:23
Фото: RostovGazeta / rostovgazeta.ru
Проводить погибших при взрыве в Шахтах пришли жители дома, родственники погибших и просто неравнодушные к трагедии люди, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В среду, 16 января, возле дома по улице Хабарова, 16 прошла божественная литургия и панихида по жертвам трагедии.

Около тысячи жителей пришли почтить память безвременно погибших земляков: они несли цветы, а некоторые просто не могли скрыть слез. Многие из тех, кто пришел, лично не знали погибших, но как признаются, такая трагедия не могла оставить их в стороне.

"Только недавно мы смотрели такое по телевизору, а сегодня это произошло в нашем городе. Как такое возможно? На месте погибших мог оказаться любой из нас", - рассказала одна из местных жительниц.

Как только священнослужители совершили заупокойную литургию у дома, была объявлена минута молчания.

Все пришедшие смогли возложить цветы около "импровизированного" мемориала, где находились фотографии погибших.

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#Новости#Взрыв в Шахтах#Общество
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