Большой разлив мазута произошел в Симферополе из-за аварии двух машин-цистерн

Posted 16 января 2019, 12:04
Published 16 января 2019, 12:04
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Два автомобиля столкнулись на выезде из города, из-за повреждений на проезжую часть вылилось около 2,5 кубических метров мазута", - сказано в сообщении.
Прибывшие на место спасатели провели обваловку зоны аварийного розлива нефтепродуктов песком, также использовали сорбент. Разлитый мазут собирали и вручную, набирая в ведра и переливая в цистерну.
На поврежденную цистерну наложили пневмопластыри и перекачали мазут в резервную. В результате слаженных действий угрозу возникновения ЧС ликвидировали.
р3