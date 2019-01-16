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Posted 16 января 2019, 12:04

Published 16 января 2019, 12:04

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Большой разлив мазута произошел в Симферополе из-за аварии двух машин-цистерн

16 января 2019, 12:04
Большое количество мазута вылилось на дорогу при столкновении двух автомобилей-цистерн в Симферополе, сообщило МЧС Республики Крым.

"Два автомобиля столкнулись на выезде из города, из-за повреждений на проезжую часть вылилось около 2,5 кубических метров мазута", - сказано в сообщении.

Прибывшие на место спасатели провели обваловку зоны аварийного розлива нефтепродуктов песком, также использовали сорбент. Разлитый мазут собирали и вручную, набирая в ведра и переливая в цистерну.

На поврежденную цистерну наложили пневмопластыри и перекачали мазут в резервную. В результате слаженных действий угрозу возникновения ЧС ликвидировали.

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