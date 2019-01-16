ХК "Ростов" взял четыре очка в матчах с "Красноярскими Рысями"

Posted 16 января 2019, 14:32
Published 16 января 2019, 14:32
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Во вторник, 15 января 2019 года ростовчане обыграли местных "Рысей" со счетом 3:4. Причем сначала "кондоры" дали фору хозяевам льда, пропустив три шайбы, но затем нашли в себе силы и отыгрались.
Сегодняшняя игра завершилась со счетом 2:3 в пользу ростовской команды. В итоге "кондоры" увезли из Красноярска 4 очка.
По словам наставника ХК "Ростов" Григория Пантелеева, ребятам не удалось показать то, что хотелось. "Видно, что не хватает нас физически немножко, тяжело мы выходим после перерыва. Надеюсь, что в каждой последующей игре мы будем прибавлять", - сообщил он.
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