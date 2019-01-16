ХК "Ростов" взял четыре очка в матчах с "Красноярскими Рысями"

По словам наставника ХК "Ростов" Григория Пантелеева, ребятам не удалось показать то, что хотелось. "Видно, что не хватает нас физически немножко, тяжело мы выходим после перерыва. Надеюсь, что в каждой последующей игре мы будем прибавлять", - сообщил он.