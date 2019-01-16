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IBSF дисквалифицировала президента Федерации бобслея РФ

16 января 2019, 16:28
Фото: pxhere.com
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала до 18 декабря 2020 года президента Федерации бобслея России Александра Зубкова и еще троих бобслеистов.

Решение было принято в связи с тем, что российские бобслеисты были уличены в приеме допинга на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом пишет телеканал «360».

Также за несоблюдение антидопингового законодательства до 12 декабря 2020 года были дисквалифицированы российские бобслеисты Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев. Эти спортсмены могут обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

При дисквалификации спортсмены отстраняются от спортивной и административной деятельности в национальных федерациях, связанных с определенным видом спорта.

У российских бобслеистов, дисквалифицированных за употребление допинга, будут аннулированы все спортивные результаты с февраля 2014 года.

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