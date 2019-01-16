IBSF дисквалифицировала президента Федерации бобслея РФ

Решение было принято в связи с тем, что российские бобслеисты были уличены в приеме допинга на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом пишет телеканал «360».
Также за несоблюдение антидопингового законодательства до 12 декабря 2020 года были дисквалифицированы российские бобслеисты Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев. Эти спортсмены могут обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.
При дисквалификации спортсмены отстраняются от спортивной и административной деятельности в национальных федерациях, связанных с определенным видом спорта.
У российских бобслеистов, дисквалифицированных за употребление допинга, будут аннулированы все спортивные результаты с февраля 2014 года.