Инфраструктура садоводческих поселков на Дону перейдет в ведение муниципалитетов

Posted 16 января 2019, 07:49
Published 16 января 2019, 07:49
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Проект соответствующего закона приняли в декабре 2018 года, но документ требует поправок", - сказано в сообщении.
Ранее сферой садоводства и огородничества занималось Минсельхоза, теперь муниципалитеты смогут брать такие поселки на баланс, что даст им статус полноценной части населенного пункта.
Отмечается, что проблемой является низкая информированность проживающих в садоводческих поселках людей. Для исправления ситуации в регионе определят СМИ, которые на регулярной основе будут размещать объявления об изменении тарифов, дате проведения собраний и прочих событиях.
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