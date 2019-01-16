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Posted 16 января 2019, 07:49

Published 16 января 2019, 07:49

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Инфраструктура садоводческих поселков на Дону перейдет в ведение муниципалитетов

16 января 2019, 07:49
Сферой ответственности муниципалитетов станет инфраструктура садоводческих поселков в Ростовской области, сообщило региональное Законодательное собрание.

"Проект соответствующего закона приняли в декабре 2018 года, но документ требует поправок", - сказано в сообщении.

Ранее сферой садоводства и огородничества занималось Минсельхоза, теперь муниципалитеты смогут брать такие поселки на баланс, что даст им статус полноценной части населенного пункта.

Отмечается, что проблемой является низкая информированность проживающих в садоводческих поселках людей. Для исправления ситуации в регионе определят СМИ, которые на регулярной основе будут размещать объявления об изменении тарифов, дате проведения собраний и прочих событиях.

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#Общество#Новости
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