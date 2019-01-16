Мусорный полигон планируют перенести из Ростова в Мясниковский район

"У регионального оператора есть понимание по данному участку (в Мясниковском районе – прим.ред), сегодня он проводит переговоры с собственниками земельного участка, параллельно они разработали дорожную карту по разным направлениям, и планируем, как и до этого было сказано, что площадка временного накопления в Ростове на Левенцовке открыта на 11 месяцев", - сообщил Майер.