Мусорный полигон планируют перенести из Ростова в Мясниковский район

"У регионального оператора есть понимание по данному участку (в Мясниковском районе – прим.ред), сегодня он проводит переговоры с собственниками земельного участка, параллельно они разработали дорожную карту по разным направлениям, и планируем, как и до этого было сказано, что площадка временного накопления в Ростове на Левенцовке открыта на 11 месяцев", - сообщил Майер.
Напомним, что в 2018 году стало известно, что в микрорайоне Левенцовском в Ростове-на-Дону будет возведен новый экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК – прим.ред.), строительство которого сразу же попросили запретить жители близлежащих домов. Они считают, что отходы будут сжигать, в результате чего будет происходить выброс вредных веществ в воздух. После массовых обращений, власти начали поиск альтернативного участка.