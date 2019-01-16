От "Шахтоуправления "Обуховская" в Зверево требуют в суде 38 млн за вагоны

По данным системы СПАРК, ЗАО "РТХ-Логистик" зарегистрировано в Москве в 1994 году. Головная компания RAIL. RU LIMITED зарегистрирована на Кипре. Предприятие осуществляет деятельность, связанную с перевозками. Согласно финансовой отчетности в 2017 году выручка от продажи предприятия составила 11,3 миллиарда рублей, чистая прибыль превысила 2,34 миллиарда рублей.