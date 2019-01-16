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От "Шахтоуправления "Обуховская" в Зверево требуют в суде 38 млн за вагоны

16 января 2019, 13:05
Фото: shankar s./CC BY 2.0 / flickr.com
Арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление ЗАО "РТХ-Логистик" к АО "Шахтоуправление "Обуховская", говорится в документах на сайте "Электронное правосудие".

В определении суда о принятии иска сказано, что истец потребовал взыскать неустойку с шахтоуправления за сверхнормативное использование вагонов в размере 38,7 миллиона рублей. Предварительное судебное заседание назначено 6 февраля 2019 года.

По данным системы СПАРК, ЗАО "РТХ-Логистик" зарегистрировано в Москве в 1994 году. Головная компания RAIL. RU LIMITED зарегистрирована на Кипре. Предприятие осуществляет деятельность, связанную с перевозками. Согласно финансовой отчетности в 2017 году выручка от продажи предприятия составила 11,3 миллиарда рублей, чистая прибыль превысила 2,34 миллиарда рублей.

Головной компанией АО "Шахтоуправление "Обуховская"в городе Зверево Ростовской области является украинское ТОВ "ДОНПЕК", зарегистрированное в Донецкой области. Предприятие специализируется на добыче антрацита подземным способом.

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