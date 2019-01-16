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Правительство РФ упростило оформление документов при ДТП

16 января 2019, 16:09
Фото: pxhere.com
Правительством России подготовлен проект постановления, разработанного Минкомсвязи и Центробанком. Он направлен на упрощение процедуры оформления документов для получения выплат по ОСАГО в случае ДТП.

Теперь об аварии можно будет сообщить через сайт «Госуслуги» или программу на смартфоне, информирует телеканал «360».

Со времени вступления постановления в силу извещение в страховую компанию, ранее подаваемое на специальном бланке, можно будет отправить через мобильное приложение.

Участники ДТП, которые решили оформить документы без привлечения сотрудников полиции, смогут сделать это по упрощенному протоколу. Он применяется при соблюдении нескольких условий: отсутствие пострадавших, согласие в определении виновника аварии, наличие у водителей полисов ОСАГО и не превышающая определенный лимит сумма ущерба.

Теперь участники ДТП смогут оформить извещение посредством мобильного приложения. Такое оформление будет учитываться как законное.

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