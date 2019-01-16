Правительство РФ упростило оформление документов при ДТП

Участники ДТП, которые решили оформить документы без привлечения сотрудников полиции, смогут сделать это по упрощенному протоколу. Он применяется при соблюдении нескольких условий: отсутствие пострадавших, согласие в определении виновника аварии, наличие у водителей полисов ОСАГО и не превышающая определенный лимит сумма ущерба.