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Средствами против коррупции Греф считает цифровизацию и прозрачность систем

16 января 2019, 11:51
Фото: kremlin.ru
На форуме имени Гайдара руководитель Сбербанка Герман Греф рассказал, что считает цифровизацию и повышение прозрачности систем единственными способами эффективной борьбы с коррупцией.

Греф считает залогом результативного противодействия коррупции повышение прозрачности процессной деятельности благодаря ее переводу в цифровой формат. Таким образом, у всех субъектов рыночного взаимодействия будет доступ к любому решению каждого чиновника. Таким образом, экспертное сообщество и субъекты рынка смогут изучать действия чиновников и давать им свою оценку. Тогда коррупция может быть преодолена в принципе. Об этом сообщило агентство RNS.

Кроме повышения прозрачности системы и ее перевода в цифровой формат, других методов преодоления коррупции Греф не видит, как он сообщил.

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