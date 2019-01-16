Средствами против коррупции Греф считает цифровизацию и прозрачность систем

Греф считает залогом результативного противодействия коррупции повышение прозрачности процессной деятельности благодаря ее переводу в цифровой формат. Таким образом, у всех субъектов рыночного взаимодействия будет доступ к любому решению каждого чиновника. Таким образом, экспертное сообщество и субъекты рынка смогут изучать действия чиновников и давать им свою оценку. Тогда коррупция может быть преодолена в принципе. Об этом сообщило агентство RNS.