В Испании более суток пытаются спасти упавшего в колодец ребенка

Пока что спасателям удалось обнаружить с помощью камеры на 78-метровой глубине стаканчик и пакет с конфетами, которые нес с собой мальчик до трагедии. Спасательная операция осложняется тем, что взрослый в отверстие колодца не поместится, а расширять его нельзя из-за угрозы засыпать ребенка. Специалисты планируют вырыть под углом к первой вторую шахту, чтобы по ней спуститься к предполагаемому месту нахождения ребенка. Однако это может занять слишком много времени.