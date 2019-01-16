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В Испании более суток пытаются спасти упавшего в колодец ребенка

16 января 2019, 14:16
Фото: pxhere.com
На юге Испании уже вторые сутки проводится операция по спасению двухлетнего мальчика, упавшего в колодец диаметром 25 см.

Глубина скважины, в которую провалился ребенок, составляет 110 метров, информирует портал dni.ru.

Пока что спасателям удалось обнаружить с помощью камеры на 78-метровой глубине стаканчик и пакет с конфетами, которые нес с собой мальчик до трагедии. Спасательная операция осложняется тем, что взрослый в отверстие колодца не поместится, а расширять его нельзя из-за угрозы засыпать ребенка. Специалисты планируют вырыть под углом к первой вторую шахту, чтобы по ней спуститься к предполагаемому месту нахождения ребенка. Однако это может занять слишком много времени.

Родители мальчика и спасатели надеются обнаружить его живым.

#Новости#Происшествия
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