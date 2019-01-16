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В Шахтах восстановили горячее водоснабжение в не пострадавших от взрыва подъездах

16 января 2019, 14:12
Фото: pixabay.com
В Шахтах восстановили горячее водоснабжение в не пострадавших от взрыва подъездах, сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

"Полностью восстановлено горячее водоснабжение в первом подъезде пострадавшего дома, а также в примыкающей к нему пятиэтажке восстановлено энергосабжение", - сообщил Майер.

По его словам, дома обследованы на возможность подключения газоснабжения.

"Исследования показали, что в трех не поврежденных взрывом подъездах девятиэтажки и в примыкающем к ней доме все системы исправны", - уточнил спикер.

Он подчеркнул, что касается пострадавшего подъезда, то в нем подключение будет проводиться только после полного обследования.

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#Новости#Взрыв в Шахтах#Общество
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