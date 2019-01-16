В Шахтах восстановили горячее водоснабжение в не пострадавших от взрыва подъездах

"Полностью восстановлено горячее водоснабжение в первом подъезде пострадавшего дома, а также в примыкающей к нему пятиэтажке восстановлено энергосабжение", - сообщил Майер.
По его словам, дома обследованы на возможность подключения газоснабжения.
"Исследования показали, что в трех не поврежденных взрывом подъездах девятиэтажки и в примыкающем к ней доме все системы исправны", - уточнил спикер.
Он подчеркнул, что касается пострадавшего подъезда, то в нем подключение будет проводиться только после полного обследования.