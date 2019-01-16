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За прошлый год зарегистрирован миллиард посещений портала госуслуг

16 января 2019, 11:47
Фото: pixabay.com
Заместитель руководителя Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин на форуме имени Гайдара рассказал, что портал госуслуг в прошлом году набрал миллиард посещений.

Паршин сообщил, что российский портал, который состоит из 3 компонентов, стал наиболее посещаемым правительственным сайтом в мире. 30 млн раз пользователи скачали приложение для гаджетов. Об этом 16 января сообщило агентство RNS.

Частью системы также является единая система идентификации, которая включает в себя 80 миллионов учетных записей пользователей, из них 52 миллиона подтверждены.

Еще одним элементом системы электронного правительства является межведомственное электронное взаимодействие, которое за сутки пропускает через себя свыше 1 млн юридических операций.

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