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Жители Шахт поблагодарили спасателей и власти за оперативную помощь при взрыве

16 января 2019, 13:58
Фото: RostovGazeta
Жители дома в Шахтах Ростовской области, где произошел взрыв газа, выразили благодарность спасателям и региональным властям за оперативную помощь, сообщил корреспондент RostovGazeta с места событий.

"Мы проснулись от хлопка и вышли в коридор, где уже были другие соседи. Никто ничего не понял, и мы легли дальше спать, позже поступил звонок с информацией о взрыве. Тогда все собрались и вышли на улицу, где и увидели, что отсутствуют два этажа", - рассказала одна из жительниц дома.

Она добавила, что скорая, спасатели и пожарные приехали очень быстро. Она поблагодарила всех, в том числе власти, за своевременную помощь.

Напомним, в понедельник в доме на улице Хабарова обрушились два этажа из-за взрыва газа. Всего погибли пять человек, а в городе ввели режим ЧС.

Поисково-спасательные работы завершились в среду утром. Теперь специалистам предстоит обследовать здание.

В среду в Шахтах объявили День траура, недалеко от места трагедии прошла гражданская панихида. В ней поучаствовал глава региона Василий Голубев, который выразил слова соболезнования близким погибших. Также он поблагодарил спасателей за работу.

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#Новости#Взрыв в Шахтах#Общество
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