Жители Шахт поблагодарили спасателей и власти за оперативную помощь при взрыве

"Мы проснулись от хлопка и вышли в коридор, где уже были другие соседи. Никто ничего не понял, и мы легли дальше спать, позже поступил звонок с информацией о взрыве. Тогда все собрались и вышли на улицу, где и увидели, что отсутствуют два этажа", - рассказала одна из жительниц дома.
Она добавила, что скорая, спасатели и пожарные приехали очень быстро. Она поблагодарила всех, в том числе власти, за своевременную помощь.
Поисково-спасательные работы завершились в среду утром. Теперь специалистам предстоит обследовать здание.
В среду в Шахтах объявили День траура, недалеко от места трагедии прошла гражданская панихида. В ней поучаствовал глава региона Василий Голубев, который выразил слова соболезнования близким погибших. Также он поблагодарил спасателей за работу.