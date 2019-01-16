Жители Шахт поблагодарили спасателей и власти за оперативную помощь при взрыве

"Мы проснулись от хлопка и вышли в коридор, где уже были другие соседи. Никто ничего не понял, и мы легли дальше спать, позже поступил звонок с информацией о взрыве. Тогда все собрались и вышли на улицу, где и увидели, что отсутствуют два этажа", - рассказала одна из жительниц дома.