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Кофе с тараканами продали ростовчанке в кафе

17 января 2019, 11:15
Фото: "Валли", 2008 г. , реж. Эндрю Стэнтон
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на одно из местных кафе, где ей продали кофе с насекомыми, сообщается в социальной сети "ВКонтакте".

"Такой кофе я купила в ларьке на Ставского. Теперь у меня фобия, и я буду проверять все стаканчики, когда покупаю напитки", - написала горожанка.

Она разместила фото, на котором видно несколько плавающих в кофе тараканов. Также она приложила чек из заведения.

Некоторые пользователи в комментариях усомнились в правдивости информации, так как кофе уже был почти на дне. По их словам, покупательница бы сразу почувствовала насекомых.

Другие горожане заявили, что у них были похожие случаи в заведениях Ростова.

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