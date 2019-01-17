Кофе с тараканами продали ростовчанке в кафе

"Такой кофе я купила в ларьке на Ставского. Теперь у меня фобия, и я буду проверять все стаканчики, когда покупаю напитки", - написала горожанка.
Она разместила фото, на котором видно несколько плавающих в кофе тараканов. Также она приложила чек из заведения.
Некоторые пользователи в комментариях усомнились в правдивости информации, так как кофе уже был почти на дне. По их словам, покупательница бы сразу почувствовала насекомых.
Другие горожане заявили, что у них были похожие случаи в заведениях Ростова.