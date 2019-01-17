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Минтранс России предлагает повысить субсидии на дальневосточные рейсы

17 января 2019, 13:20
Фото: pixabay.com
Пресс-служба Минтранса РФ рассказала, что ведомство разработало предложение повысить объем субсидий авиарейсов с Дальнего Востока и на Дальний Восток еще на 5,2 млрд рублей.

В сообщении обратили внимание, что инициатива опирается на поручение президента России Владимира Путина о введении специальных тарифов на услуги авиакомпаний для многодетных родителей с помощью дополнительного финансового обеспечения. Об этом 16 января сообщило агентство RNS.

Такие меры позволят осуществить льготную перевозку не менее 785 тысяч пассажиров к концу года, прогнозирует Министерство транспорта.

Некоторое время назад “Аэрофлот” обратился в Министерство транспорта России и Росавиацию с запросом о финансовой поддержке дальневосточных рейсов в связи с освоением нынешнего лимита. В связи с этим, на сегодняшний день компания приостановила заказ билетов как на внутренние, так и на внешние дальневосточные рейсы.

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