Минтранс России предлагает повысить субсидии на дальневосточные рейсы

Некоторое время назад “Аэрофлот” обратился в Министерство транспорта России и Росавиацию с запросом о финансовой поддержке дальневосточных рейсов в связи с освоением нынешнего лимита. В связи с этим, на сегодняшний день компания приостановила заказ билетов как на внутренние, так и на внешние дальневосточные рейсы.