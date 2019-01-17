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Мособлдума приняла законопроект об электронных рецептах на лекарства

17 января 2019, 16:12
Фото: pxhere.com
Московская областная дума приняла в первом чтении проект закона об электронных рецептах на лекарства. Дети с ограниченными возможностями здоровья является первостепенной целевой аудиторией нормативного акта.

Председатель Комитета по вопросам охраны здоровья труда и социальной политики Андрей Голубев рассказал, что такая возможность является альтернативой бумажным рецептам, но не отменяет их. Поэтому те лечебно-профилактические и пациенты, которым удобнее использовать электронный формат сотрудничества, смогут прибегнуть к нему. В противном случае, у них всегда остается возможность пользоваться бумажным вариантом, как и раньше. Об этом сообщил телеканал «360».

Комитет еще в прошлом году выдвигал такую инициативу для того, чтобы у пациентов был выбор, что дополнительно облегчит им получение лекарства и другой специализированной лечебной продукции, так как многие, особенно молодые потребители предпочитают пользоваться электронными гаджетам в различных сферах деятельности.

Благодаря новшествам процесс оформления документов и покупки лекарств будет оптимизирован, а в течение нескольких лет произойдет цифровизация всей системы здравоохранения области. Большие достижения в этом направления достигнуты уже сейчас. В частности, многие доктора региона имеют возможность дистанционно изучать медицинские снимки.

В ряде регионов России система электронных рецептов уже реализуется. Врач может в режиме онлайн найти в ближайших аптека нужное выписанное по рецепту лекарство и направить пациента туда, избавив его от поисков.

#Новости#Общество
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