Мособлдума приняла законопроект об электронных рецептах на лекарства

Председатель Комитета по вопросам охраны здоровья труда и социальной политики Андрей Голубев рассказал, что такая возможность является альтернативой бумажным рецептам, но не отменяет их. Поэтому те лечебно-профилактические и пациенты, которым удобнее использовать электронный формат сотрудничества, смогут прибегнуть к нему. В противном случае, у них всегда остается возможность пользоваться бумажным вариантом, как и раньше. Об этом сообщил телеканал «360».