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На аренду авто для депутатов Госдумы от Ростовской области потратят 6 млн рублей

17 января 2019, 05:27
Фото: pixabay.com
Правительство Ростовской области объявило аукцион по выбору подрядчика, который предоставит в аренду автомобили для парламентариев Госдумы от донского региона, говорится на сайте госзакупок.

Аукцион состоялся в конце 2018 года. Победителем стала компания ГУАТП РО, с ней заключили контракт на 6 миллионов рублей. Подрядчик будет предоставлять услуги в течение всего 2019 года.

Источником финансирования стал областной бюджет. Всего компания предоставит 13 автомобилей, на которых депутаты будут ездить по области. Мощность мотора каждой легковушки составит не менее 125 "лошадок".

Известно, что каждый автомобиль будет оборудован кондиционерами и подушками безопасности. Выплачивать зарплату водителям придется подрядчику. Он также займется содержанием и ремонтом транспорта.

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