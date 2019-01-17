Орешкин обсудит перспективную российскую экономику на форуме в Давосе

Телеканал «360» сообщает, что полноформатное обсуждение будет приурочено к вопросам перспективы технологического развития экономики в ряде сфер: электронной коммерции, мобильной телефонии и финансовых технологий. Со слов Орешкина, Россия никоим образом не уступает развитым странам в глобальных технологических процессах.
Отмечается, что в участниками дискуссии станут операционный и финансовый директор компании «Яндекс» Грег Абовский, основатель компании Frontier Ventures Дмитрий Алимов, президент, председатель правления, АФК «Система» Андрей Дубовсков, вице-президент АО «Тинькофф Банк» Максим Евдокимов, член совета директоров компании OZON Бернард Луки и основатель платформы Opportunity Network Брайан Паллас. Модератор мероприятия — главный исполнительный директор, соучредитель коммуникационного агентства EM Том Блэквэлл. Министр акцентировал внимание на инновационных проектах и услугах, которые в настоящий момент являются базовыми факторами для роста качества и объема инвестиций.
Максим Орешкин также добавил, что повышение уровня конкурентоспособности России на рынке высоких технологий обеспечивает экономическое развитие и увеличение объемов несырьевого экспорта. Кроме того, оно положительно отразится на всех сферах человеческой жизни.