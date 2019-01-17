Орешкин обсудит перспективную российскую экономику на форуме в Давосе

Отмечается, что в участниками дискуссии станут операционный и финансовый директор компании «Яндекс» Грег Абовский, основатель компании Frontier Ventures Дмитрий Алимов, президент, председатель правления, АФК «Система» Андрей Дубовсков, вице-президент АО «Тинькофф Банк» Максим Евдокимов, член совета директоров компании OZON Бернард Луки и основатель платформы Opportunity Network Брайан Паллас. Модератор мероприятия — главный исполнительный директор, соучредитель коммуникационного агентства EM Том Блэквэлл. Министр акцентировал внимание на инновационных проектах и услугах, которые в настоящий момент являются базовыми факторами для роста качества и объема инвестиций.