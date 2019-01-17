rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Орешкин обсудит перспективную российскую экономику на форуме в Давосе

17 января 2019, 14:38
Фото: kremlin.ru
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин возглавит российскую делегацию и примет участие в сессии «Экономика России — шаг вперед», запланированной в рамках проекта «Русский дом» в Давосе.

Телеканал «360» сообщает, что полноформатное обсуждение будет приурочено к вопросам перспективы технологического развития экономики в ряде сфер: электронной коммерции, мобильной телефонии и финансовых технологий. Со слов Орешкина, Россия никоим образом не уступает развитым странам в глобальных технологических процессах.

Отмечается, что в участниками дискуссии станут операционный и финансовый директор компании «Яндекс» Грег Абовский, основатель компании Frontier Ventures Дмитрий Алимов, президент, председатель правления, АФК «Система» Андрей Дубовсков, вице-президент АО «Тинькофф Банк» Максим Евдокимов, член совета директоров компании OZON Бернард Луки и основатель платформы Opportunity Network Брайан Паллас. Модератор мероприятия — главный исполнительный директор, соучредитель коммуникационного агентства EM Том Блэквэлл. Министр акцентировал внимание на инновационных проектах и услугах, которые в настоящий момент являются базовыми факторами для роста качества и объема инвестиций.

Максим Орешкин также добавил, что повышение уровня конкурентоспособности России на рынке высоких технологий обеспечивает экономическое развитие и увеличение объемов несырьевого экспорта. Кроме того, оно положительно отразится на всех сферах человеческой жизни.

#Новости#Экономика
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00