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Отказавшуюся консервировать стройку компанию наказали под Ростовом

17 января 2019, 08:01
Фото: Райнер Кнаппер, Free Art License / commons.wikimedia.org
Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал компанию "Рубин", которая не стала консервировать заброшенную стройку, говорится в документах суда.

Ответственные лица проверили третий этап застройки участка на территории бывшего аэродрома ДОСААФ. Здесь возводится жилой дом. Специалисты обнаружили нарушение требований проектной документации, технических регламентов, строительных норм.

Кроме того, стройплощадка не была огорожена. Компания также не выполнила консервацию объекта, хотя стройка не велась более шести месяцев. Консервация необходима для обеспечения прочности и устойчивости конструкций.

От "Рубина" потребовали устранить нарушения, но они остались. После поступило обращение в суд. Организацию оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Ранее суды уже несколько раз штрафовали застройщика за нарушения. Так, при строительстве другого дома выявили отсутствие защитного ограждения стройплощадки. Не были также проведены работы по консервации.

Всего по четырем искам "Рубину" придется выплатить 240 тысяч рублей.

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