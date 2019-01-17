Российский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с прессой

Проходя мимо представителей СМИ, спортсмен заявил, что он якобы не знает английский язык, чем вызвал бурю возмущения, пишут Dni.ru. Так Логинов отреагировал на вышедший в эфире местного телевидения сюжет, где его обвиняют в употреблении запрещенных веществ.
В общем зачете Кубка мира россиянин занимает второе место, на 130 очков его опережает норвежец Йоханнес Бе.
В Союзе биатлонистов России заявили, что в спорте не должно быть места безосновательным обвинениям. Вице-президент Сергей Чепиков отметил, что поведение западных коллег Логинова просто неэтично, поскольку из-за допинга права участвовать в чемпионате лишились многие спортсмены, но сваливают почему-то все на россиян.