Российский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с прессой

В Союзе биатлонистов России заявили, что в спорте не должно быть места безосновательным обвинениям. Вице-президент Сергей Чепиков отметил, что поведение западных коллег Логинова просто неэтично, поскольку из-за допинга права участвовать в чемпионате лишились многие спортсмены, но сваливают почему-то все на россиян.