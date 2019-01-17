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Российский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с прессой

17 января 2019, 14:26
Фото: wikipedia.org
Перед стартом этапа Кубка мира биатлонист Александр Логинов отказался отвечать на вопросы норвежских журналистов.

Проходя мимо представителей СМИ, спортсмен заявил, что он якобы не знает английский язык, чем вызвал бурю возмущения, пишут Dni.ru. Так Логинов отреагировал на вышедший в эфире местного телевидения сюжет, где его обвиняют в употреблении запрещенных веществ.

В общем зачете Кубка мира россиянин занимает второе место, на 130 очков его опережает норвежец Йоханнес Бе.

В Союзе биатлонистов России заявили, что в спорте не должно быть места безосновательным обвинениям. Вице-президент Сергей Чепиков отметил, что поведение западных коллег Логинова просто неэтично, поскольку из-за допинга права участвовать в чемпионате лишились многие спортсмены, но сваливают почему-то все на россиян.

#Новости#Спорт
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