Совфед отклонил закон об уточнении процедуры банкротства

Новая правовая норма, которую вводит документ, касается большей публичности сведений о деятельности юридических лиц. Один из авторов законопроекта – глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, пишут Dni.ru.
Еще одно положение – установление права конкурсных кредиторов оспаривать включение в реестр фиктивной задолженности потенциального банкрота. Сенаторы посчитали, что некоторые пункты, которые прописаны в документе, могут привести к нежелательному раскрытию экономических сведений, не только конкретной компании или лица, но и в масштабах целой страны.
В Госдуме решение об отклонении законопроекта восприняли спокойно, заявив, что это лишнее свидетельство об эффективности работы парламентариев. Для доработки документа создана специальная согласительная комиссия, куда вошли как депутаты нижней палаты, так и представители Совета Федерации.