rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Совфед отклонил закон об уточнении процедуры банкротства

17 января 2019, 14:21
Фото: kremlin.ru
Принятый Госдумой законопроект об уточнении процедуры банкротства отклонили члены Совета Федерации.

Новая правовая норма, которую вводит документ, касается большей публичности сведений о деятельности юридических лиц. Один из авторов законопроекта – глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, пишут Dni.ru.

Еще одно положение – установление права конкурсных кредиторов оспаривать включение в реестр фиктивной задолженности потенциального банкрота. Сенаторы посчитали, что некоторые пункты, которые прописаны в документе, могут привести к нежелательному раскрытию экономических сведений, не только конкретной компании или лица, но и в масштабах целой страны.

В Госдуме решение об отклонении законопроекта восприняли спокойно, заявив, что это лишнее свидетельство об эффективности работы парламентариев. Для доработки документа создана специальная согласительная комиссия, куда вошли как депутаты нижней палаты, так и представители Совета Федерации.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14