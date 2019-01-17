Совфед отклонил закон об уточнении процедуры банкротства

Еще одно положение – установление права конкурсных кредиторов оспаривать включение в реестр фиктивной задолженности потенциального банкрота. Сенаторы посчитали, что некоторые пункты, которые прописаны в документе, могут привести к нежелательному раскрытию экономических сведений, не только конкретной компании или лица, но и в масштабах целой страны.