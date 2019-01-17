У "Евродон-Юг" появился новый совладелец с 0,01% акций

Ранее стало известно о том, что доля "ВЭБ Капитала" в компании "Евродон" была увеличена с 34 до 45%, это означает, что теперь дочка ВЭБа является основным собственником предприятия. Кроме того, еще 40% компании принадлежат Внешэкономбанку, владельцем 15% является Валерий Гергиев.