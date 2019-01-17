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У "Евродон-Юг" появился новый совладелец с 0,01% акций

17 января 2019, 18:56
Фото: pixabay.com/PD /
Владельцем 99,99% акций предприятия "Евродон-Юг" стала дочерняя компания Внешэкономбанка "ВЭБ Капитал", следует из документов, оказавшихся в распоряжении RostovGazeta.

Ранее доля 26% "Евродон-Юг" принадлежала Вадиму Ванееву, "ВЭБ Капитал" владел 74% акций предприятия. Теперь доля основателя одного из крупнейших в России производств мяса птицы перешла дочке ВЭБ.

Кроме того, в состав акционеров вошла также компания ООО "Центр Активов", на нее приходится 0,01% акций, а доля в уставном капитале составляет 5 рублей.

Руководитель пресс-службы ГК "Евродон" Анастасия Волкова сообщила, что не готова комментировать эту историю. "Не комментирую. Понимайте, как хотите", - сообщила она

В открытых документах сказано, что ООО "Центр Активов" также на 100% принадлежит ВЭБу. Предприятие осуществляет деятельность по комплексному обслуживанию помещений.

Ранее стало известно о том, что доля "ВЭБ Капитала" в компании "Евродон" была увеличена с 34 до 45%, это означает, что теперь дочка ВЭБа является основным собственником предприятия. Кроме того, еще 40% компании принадлежат Внешэкономбанку, владельцем 15% является Валерий Гергиев.

Кроме 11% акций в "Евродон" и 26% доли в "Евродон-Юг" Вадим Ванеев потерял доли по 26% в ООО "Металл-Дон", ООО "УРС-Дон", ООО "Ирдон" и ООО ТД "Индолина". Они также перешли к "ВЭБ Капиталу".

Представитель ВЭБ пояснил, что доля Вадима Ванеева перешла дочернему предприятию банка из-за невыполненных обязательств по кредитам.

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#Новости#Экономика
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