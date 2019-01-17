В 2019 году в Краснодарском крае сдадут в эксплуатацию 12 долгостроев

В наступившем году власти региона не намерены снижать темпы ввода в эксплуатацию проблемных объектов. Так, до конца года планируется сдать 12 долгостроев. "Это дома, которые находятся в региональном плане-графике и для них уже найдены инвесторы. В частности, речь идет об объектах ООО "Краснодарфинстрой" ООО "Фирма Таурас-96", ООО "Линдт", ООО "Новер" в Краснодаре, ООО "ЮСКК" и ТСЖ "Парус" – в Анапе", - сказано в сообщении.