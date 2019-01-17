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В 2019 году в Краснодарском крае сдадут в эксплуатацию 12 долгостроев

17 января 2019, 00:42
Фото: pixabay.com/ru
В реестре обманутых дольщиков в Краснодарском крае насчитывается 2843 человека, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

В настоящее время график строительных работ не соблюдается на 233 объектах, Преимущественно, нарушения незначительные и завершать дома будут первоначальные застройщики. Однако для достройки 55 объектов на Кубани требуются новые инвесторы.

В 2018 году в регионе удалось достроить 11 проблемных многоэтажек. Долгожданные ключи от квартир получили жители Краснодара и Сочи.

В наступившем году власти региона не намерены снижать темпы ввода в эксплуатацию проблемных объектов. Так, до конца года планируется сдать 12 долгостроев. "Это дома, которые находятся в региональном плане-графике и для них уже найдены инвесторы. В частности, речь идет об объектах ООО "Краснодарфинстрой" ООО "Фирма Таурас-96", ООО "Линдт", ООО "Новер" в Краснодаре, ООО "ЮСКК" и ТСЖ "Парус" – в Анапе", - сказано в сообщении.

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