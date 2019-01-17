Задержали гендиректора одного из крупнейших алкогольных холдингов России

Достоверность информации подтвердил сотрудник компании и сообщил, что причина задержания Савельева остается неизвестна на текущий момент. При этом он отметил, что это событие однозначно не имеет отношения к его профессиональной деятельности в АСГ. Об этом 16 января сообщило агентство RNS.