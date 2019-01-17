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Задержали гендиректора одного из крупнейших алкогольных холдингов России

17 января 2019, 13:18
Фото: pixabay.com
Игоря Савельева, который занимал пост генерального директора “Алкогольной сибирской группы” (АСГ), задержали в столице. Некоторое время назад он уволился из холдинга.

Достоверность информации подтвердил сотрудник компании и сообщил, что причина задержания Савельева остается неизвестна на текущий момент. При этом он отметил, что это событие однозначно не имеет отношения к его профессиональной деятельности в АСГ. Об этом 16 января сообщило агентство RNS.

Некоторое время назад стало известно, что Савельев ушел с поста гендиректора холдинга. Временно его должностные функции реализует финансовый директор компании Елена Тябутова.

Холдинг АСГ изготавливает водку марок «Пять озер», «Хаски» и «Белая березка».

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