rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Американец спрыгнул с одиннадцатого этажа круизного лайнера

18 января 2019, 10:05
Фото: pixabay.com
Пассажир круизного лайнера ради лайков в Instagram выпрыгнул с одиннадцатого этажа судна в воду, разместив видео со своим прыжком в социальной сети. В этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Газета «Известия» пишет, что Ник Найдев двадцати семи лет из американского штата Вашингтон поднялся на палубу корабля, пришвартованного на Багамах, забрался на перила и спрыгнул. Так, он погрузился в воду на глубину свыше тридцати метров.

Отмечается, что сам мужчина признался после инцидента, что из-за выпитого алкоголя он не понимал, что делает. Три дня после прыжка он не мог передвигаться и спокойно спать из-за сильных болей. Сейчас состояние мужчины стабильно.

Любитель приключений был доставлен на борт лайнера на маленькой лодке, после чего охранники сказали ему собрать вещи и покинуть судно. Компания Royal Caribbean пожизненно лишила Найдева и его друзей права пользоваться их услугами, обозначив поведение молодых людей как глупое и безответственное.

#Новости#В мире
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00