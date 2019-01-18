Американец спрыгнул с одиннадцатого этажа круизного лайнера

Газета «Известия» пишет, что Ник Найдев двадцати семи лет из американского штата Вашингтон поднялся на палубу корабля, пришвартованного на Багамах, забрался на перила и спрыгнул. Так, он погрузился в воду на глубину свыше тридцати метров.
Отмечается, что сам мужчина признался после инцидента, что из-за выпитого алкоголя он не понимал, что делает. Три дня после прыжка он не мог передвигаться и спокойно спать из-за сильных болей. Сейчас состояние мужчины стабильно.
Любитель приключений был доставлен на борт лайнера на маленькой лодке, после чего охранники сказали ему собрать вещи и покинуть судно. Компания Royal Caribbean пожизненно лишила Найдева и его друзей права пользоваться их услугами, обозначив поведение молодых людей как глупое и безответственное.