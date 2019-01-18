Избирком Ростовской области потратит 7 млн руб на аренду машин

Контракт был заключен с организацией ГУАТП РО, которая также будет предоставлять автомобили депутатам Госдумы от области и бывшему губернатору Владимиру Чубу.
Сейчас сумма контракта составляет почти 7,9 миллиона рублей. За эти деньги Избирком получит четыре легковушки, мощность двигателей которых будет варьироваться от 85 до 240 "лошадок".
Машины будут оборудованы подушками безопасности, кондиционерами. Водителям придется работать по ненормированному графику.
Плановый пробег транспорта за период контракта составит 188,4 тысячи километров. В случае экстренного вызова транспорт должен будет прибыть в течение 20 минут.
Сервисным обслуживанием и ремонтом займется исполнитель. Срок действия контракта завершится в конце 2019 года.