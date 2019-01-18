К освоению новейшего вооружения приступили артиллеристы в Ростовской области

Комплексы "Аистенок"позволяют рассчитать параметры полета минометного боеприпаса калибра от 82 до 120 миллиметра и определить точку старта или место падения снаряда. Кроме того, "Аистенка" можно использовать и при стрельбе калибром от 120 до 152 миллиметров, в этом случае комплекс засекает разрывы упавших снарядов и вычисляет их местоположение, за счет чего артиллерия может скорректировать свой огонь для успешного поражения цели.