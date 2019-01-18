К освоению новейшего вооружения приступили артиллеристы в Ростовской области

"Артиллеристы мотострелкового полка 150 мотострелковой дивизии на полигоне Кузьминский проходят боевую подготовку с применением новых комплексов", - сказано в сообщении.
Комплексы "Аистенок"позволяют рассчитать параметры полета минометного боеприпаса калибра от 82 до 120 миллиметра и определить точку старта или место падения снаряда. Кроме того, "Аистенка" можно использовать и при стрельбе калибром от 120 до 152 миллиметров, в этом случае комплекс засекает разрывы упавших снарядов и вычисляет их местоположение, за счет чего артиллерия может скорректировать свой огонь для успешного поражения цели.
Помимо этого, новейшее оборудование замечает движущие силы противника на расстоянии до 20 километров.
В учениях используют также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Град", самоходные гаубицы "Мста-С" и "Акация", а также противотанковые ракетные комплексы и минометы.
Всего в занятиях участвовали 300 военнослужащих и 100 единиц техники.
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