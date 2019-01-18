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К освоению новейшего вооружения приступили артиллеристы в Ростовской области

18 января 2019, 09:01
Фото: mil.ru
К освоению современных переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы 1Л271 "Аистенок" приступили артиллеристы в Ростовской области, сообщила пресс-служба ЮВО.

"Артиллеристы мотострелкового полка 150 мотострелковой дивизии на полигоне Кузьминский проходят боевую подготовку с применением новых комплексов", - сказано в сообщении.

Комплексы "Аистенок"позволяют рассчитать параметры полета минометного боеприпаса калибра от 82 до 120 миллиметра и определить точку старта или место падения снаряда. Кроме того, "Аистенка" можно использовать и при стрельбе калибром от 120 до 152 миллиметров, в этом случае комплекс засекает разрывы упавших снарядов и вычисляет их местоположение, за счет чего артиллерия может скорректировать свой огонь для успешного поражения цели.

Помимо этого, новейшее оборудование замечает движущие силы противника на расстоянии до 20 километров.

В учениях используют также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Град", самоходные гаубицы "Мста-С" и "Акация", а также противотанковые ракетные комплексы и минометы.

Всего в занятиях участвовали 300 военнослужащих и 100 единиц техники.

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