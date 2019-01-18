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Posted 18 января 2019, 08:06

Published 18 января 2019, 08:06

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Почти 600 единиц оружия и боеприпасов нашли таможенники на Юге России в 2018 году

18 января 2019, 08:06
За 2018 год кинологи Южного таможенного управления помогли обнаружить свыше 53 килограммов наркотиков и более пяти килограммов взрывчатых веществ, сообщила пресс-служба ведомства.

"Кроме того, кинологические отделения за год нашли почти 600 штук патронов и боеприпасов, 52 единицы оружия, более 11 тысяч блоков сигарет и свыше 310 килограммов табачных изделий и сырья", - сказано в сообщении.

При этом число случаев обнаружения наркотиков кинологами по сравнению с 2017 годом выросло на 40%, а обнаружения оружия - на 3,3%.

Всего же в 2018 году на таможнях Юга РФ собак использовали около 1,2 тысячи раз - при проведении таможенного контроля 743 раза, при совместных рейдах с другими силовыми ведомствами - 377 раз и в оперативно-розыскных мероприятиях - 70 раз.

Самые высокие показатели по результативности применения собак среди южных таможен в 2018 году - у Ростовской таможни.

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