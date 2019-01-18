Почти 600 единиц оружия и боеприпасов нашли таможенники на Юге России в 2018 году

Всего же в 2018 году на таможнях Юга РФ собак использовали около 1,2 тысячи раз - при проведении таможенного контроля 743 раза, при совместных рейдах с другими силовыми ведомствами - 377 раз и в оперативно-розыскных мероприятиях - 70 раз.