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При пожаре в частном доме в Ростовской области погиб пенсионер

18 января 2019, 07:33
Фото: Максим Мальцев / RostovGazeta
Пожар произошел в одном из частных домов по улице Октябрьской в станице Мальчевской Миллеровского района Ростовской области, говорится в сообщении регионального МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 17 января в 12.29 по московскому времени. Пожар распространился на площади 40 квадратных метров. В его ликвидации принимали участие три человека личного состава МЧС.

Ликвидировать возгорание спасателям удалось уже спустя 15 минут. На месте происшествия было обнаружено тело 76-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что также 17 января в результате пожара в Неклиновском районе Ростовской области пострадали три несовершеннолетние девочки. Все они были доставлены в ЦГБ города Таганрога.

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#Новости#Происшествия
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