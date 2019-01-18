При пожаре в частном доме в Ростовской области погиб пенсионер

Сообщение о возгорании поступило 17 января в 12.29 по московскому времени. Пожар распространился на площади 40 квадратных метров. В его ликвидации принимали участие три человека личного состава МЧС.
Ликвидировать возгорание спасателям удалось уже спустя 15 минут. На месте происшествия было обнаружено тело 76-летнего мужчины.
По предварительной версии, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.
Напомним, что также 17 января в результате пожара в Неклиновском районе Ростовской области пострадали три несовершеннолетние девочки. Все они были доставлены в ЦГБ города Таганрога.
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