Свыше 2 тыс человек будут дежурить в Ростовской области на Крещенских купаниях

"В этом году в регионе подготовлено 140 мест для купания, девять - в Ростове. На дежурстве в общей сложности будут задействованы более двух тысяч человек, готовы к применению 440 единиц техники и около 50 плавучих средств", - рассказал Саенко.
На всех купальнях в обязательном порядке будут дежурить медики. По его словам, сегодня метеорологи дают прогноз, что температура может погреться днем до +3℃.
"К вечеру, когда планируется проводить основные мероприятия по купанию, температура уйдет в минус, до -7℃", - сообщил Саенко.