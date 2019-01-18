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Свыше 2 тыс человек будут дежурить в Ростовской области на Крещенских купаниях

18 января 2019, 08:41
Фото: mchs.gov.ru
Более двух тысяч человек будут дежурить во всех оборудованных местах купания на Крещение в Ростовской области, рассказал заместитель начальника главного управления ГУ МЧС по Ростовской области Дмитрий Саенко.

"В этом году в регионе подготовлено 140 мест для купания, девять - в Ростове. На дежурстве в общей сложности будут задействованы более двух тысяч человек, готовы к применению 440 единиц техники и около 50 плавучих средств", - рассказал Саенко.

На всех купальнях в обязательном порядке будут дежурить медики. По его словам, сегодня метеорологи дают прогноз, что температура может погреться днем до +3℃.

"К вечеру, когда планируется проводить основные мероприятия по купанию, температура уйдет в минус, до -7℃", - сообщил Саенко.

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