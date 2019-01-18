Военного осудили в Ростове за вооруженный угон машины

Posted 18 января 2019, 11:47
Published 18 января 2019, 11:47
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"В ночь на 27 августа пьяный фигурант решил угнать машину, чтобы покататься по хутору Ремонтное. Он начал угрожать ножом водителю Renault Logan и забрал у него машину", - сказано в сообщении.
Отмечается, что военный поехал в сторону поселка Зимовники. За ним организовали преследование, во время которого мужчина потерял управление и вылетел с дороги.
После этого фигурант забрал из салона телефон водителя и попытался убежать,но его поймали. На суде он признал вину.
Отбывать осужденный будет в колонии строгого режима.