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Posted 18 января 2019, 11:47

Published 18 января 2019, 11:47

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Военного осудили в Ростове за вооруженный угон машины

18 января 2019, 11:47
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил к 2,5 года колонии военного, который с ножом напал на водителя и угнал его авто, сообщает пресс-служба суда.

"В ночь на 27 августа пьяный фигурант решил угнать машину, чтобы покататься по хутору Ремонтное. Он начал угрожать ножом водителю Renault Logan и забрал у него машину", - сказано в сообщении.

Отмечается, что военный поехал в сторону поселка Зимовники. За ним организовали преследование, во время которого мужчина потерял управление и вылетел с дороги.

После этого фигурант забрал из салона телефон водителя и попытался убежать,но его поймали. На суде он признал вину.

Отбывать осужденный будет в колонии строгого режима.

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